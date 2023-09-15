Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında dalgalı yatay seyir devam ediyor.
Gram altın, haftanın son işlem gününde 1.670 liraya çıktı, piyasaların açılmasıyla birlikte 1.658 liraya geriledi.
Altının onsu bur miktar yükseldikten sonra 1.915 dolara geriledi. Çeyrek altın ise sabaha karşı 2.759 liraya çıktıktan sonra, 2.741 seviyelerine geri döndü.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.661,38 TL
Çeyrek altın 2.746,94 TL
Yarım altın 5.493,99 TL
Tam altın 10.987,94 TL
Cumhuriyet altını: 11.191,29 TL
ABD doları: 26.97 TL (Saat 10.23 itibariyle)
Euro: 28.74 TL (Saat 10.23 itibariyle)