Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altının gram fiyatı, Çarşamba günü sabah saatlerinde 1.165.69 TL'ye kadar çıktı. Ardından 1.161 TL seviyelerine döndü.
Güncel altın fiyatları (Saat 06.46 itibariyle):
Gram altın 1.161,10 TL
Çeyrek altın 1.918,66 TL
Yarım altın 3.837,46 TL
Tam altın 7.674,92 TL
Cumhuriyet altını: 7.817,07 TL
Döviz kurları:
ABD Doları 18,97 TL
Euro 20.40 TL
Bu konularda ilginizi çekebilir