Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Ağustos 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında düşüş devam ediyor.
Haftanın ortasında gram altın en fazla 1.653 seviyelerinden 1.658 liraya kadar çıktı. Altının onsunda düşüş devam ediyor; ons altın 1.904,54 dolar seviyesinde.
Çeyrek altın ise dün 2.731 lira seviyesinden 2.741 liraya kadar çıktı.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.656,52TL
Çeyrek altın 2.737,35 TL
Yarım altın 5.474,70 TL
Tam altın 10.949,85 TL
Cumhuriyet altını: 11.152,15 TL
ABD doları: 27.05 TL (Saat 10.29 itibariyle)
Euro: 29.56 TL (Saat 10.29 itibariyle)