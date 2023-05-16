Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
14 Mayıs genel seçimlerinin ardından piyasaların ikinci gününde gram altın 1.280 lira seviyesinden 1.271 lira seviyesine geriledi. Ons altın, hafif yükselişle 2.008,80 dolar seviyesinde.
Çeyrek altın ise yükselişini sürdürüyor. 2.115,77 noktasına kadar çıkan çeyrek altın, 2.095 lira seviyesine kadar geri geldikten sonra 2.101,64 lira seviyesinde bulunuyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.272,62 TL
Çeyrek altın 2.102,90 TL
Yarım altın 4.206,04 TL
Tam altın 8.411,91 TL
Cumhuriyet altını: 8.568,52 TL
ABD Doları: 19,69 TL
Euro: 21,44 TL