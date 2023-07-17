Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 17 Temmuz 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Temmuz 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın fiyatları haftaya hafif yükselişle başladı. Cuma günü 1.643 seviyesinde haftayı kapatan gram altın sabah saatlerinde 1.651 lira seviyesine yükseldi.
Altının onsu 1.951,68 dolara çıktı.
Çeyrek altın fiyatları yeni haftada, piyasaların açılmasından önce 2.758,20 liraya kadar çıktı.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.647,32 TL
Çeyrek altın 2.722,14 TL
Yarım altın 5.442,92 TL
Tam altın 10.884,72 TL
Cumhuriyet altını: 11.086,91 TL
ABD doları: 26.24 TL (Saat 10.22 itibariyle)
Euro: 29.49 TL (Saat 10.22 itibariyle)