Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Ağustos 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında düşüş sürüyor.
Haftanın ortasında gram altın 1.658 liraya kadar çıkmıştı. Bu sabah en fazla 1.654 lirayı gördü. Altının onsu 1.900 doların altına düştü. Ons altın 1.892 dolar seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın ise bugün piyasaların açılmasından önce, 2.733 liraya kadar çıktı. Piyasalar açıldıktan sonra 2.725 lira seviyesinde bulunuyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.650,62 TL
Çeyrek altın 2.727,56 TL
Yarım altın 5.455,44 TL
Tam altın 10.910,89 TL
Cumhuriyet altını: 11.113,53 TL
ABD doları: 27.10 TL (Saat 14.24 itibariyle)
Euro: 29.48 TL (Saat 14.24 itibariyle)