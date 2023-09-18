Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında dalgalı yatay seyir devam ediyor.
Gram altın, haftanın ilk işlem gününe başlarken piyasalar kapalı iken, 1.670 liradan 1.640 liraya düştü. Ardından piyasaların açılmasıyla 1.675 liraya çıktı.
Altının onsu 1.930 dolardan 1927 dolara geriledi. Altının onsu geçen hafta 1.915 dolar seviyesinde idi.
Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 2.714 liradan 2.770 liraya yükseldi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.674,61 TL
Çeyrek altın 2.767,08 TL
Yarım altın 5.534,14 TL
Tam altın 11.068,44 TL
Cumhuriyet altını: 11.273,98 TL
ABD doları: 27.01 TL (Saat 10.44 itibariyle)
Euro: 28.82 TL (Saat 10.44 itibariyle)