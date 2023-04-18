Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altının onsu 2.001,65 dolara yükseldikten sonra 2.000,50 dolara geri çekildi.
Gram altın 1.248,64'ü gördü.
Çeyrek altın yükselişine devam ederek 2063,33 seviyesini gördü.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.248,55 TL
Çeyrek altın 2.063,19 TL
Yarım altın 4.126,39 TL
Tam altın 8.252,76 TL
Cumhuriyet altını: 8.407,19 TL
ABD Doları: 19,39TL
Euro: 21,26 TL