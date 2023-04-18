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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Nisan 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Altının onsu 2.001,65 dolara yükseldikten sonra 2.000,50 dolara geri çekildi.

Gram altın 1.248,64'ü gördü.

Çeyrek altın yükselişine devam ederek 2063,33 seviyesini gördü.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.248,55 TL

Çeyrek altın 2.063,19 TL

Yarım altın 4.126,39 TL

Tam altın 8.252,76 TL

Cumhuriyet altını: 8.407,19 TL

ABD Doları: 19,39TL

Euro: 21,26 TL