Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Temmuz 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Temmuz 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altında rekor yükseliş yaşandı. Sabah saatlerinde 1.657,27 lira seviyesinde bulunan gram altın piyasaların açılmasından sonra 1.699,38 liraya kadar çıktı.
Altının onsu 1.961,32 dolara seviyesinde.
Çeyrek altın fiyatları da sabah saatlerinde rekor yükselişle 2.808,16 liraya kadar yükseldi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.693,84 TL
Çeyrek altın 2.799,16 TL
Yarım altın 5.598,59 TL
Tam altın 11.197,63 TL
Cumhuriyet altını: 11.406,07 TL
ABD doları: 26.84 TL (Saat 10.43 itibariyle)
Euro: 30.22 TL (Saat 10.43 itibariyle)