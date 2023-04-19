Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altının onsu 2.000 doların altına gerilerken, gram altın 1.240 TL seviyesine geriledi. Çeyrek altın fiyatları ise 2.056 lira seviyesinde.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.243,75 TL
Çeyrek altın 2.056,43 TL
Yarım altın 4.113,18 TL
Tam altın 8.226,45 TL
Cumhuriyet altını: 8.379,41 TL
ABD Doları: 19,40TL
Euro: 21,30 TL