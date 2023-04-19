  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Takip Et

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Nisan 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Altının onsu 2.000 doların altına gerilerken, gram altın 1.240 TL seviyesine geriledi. Çeyrek altın fiyatları ise 2.056 lira seviyesinde.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.243,75 TL

Çeyrek altın 2.056,43 TL

Yarım altın 4.113,18 TL

Tam altın 8.226,45 TL

Cumhuriyet altını: 8.379,41 TL

ABD Doları: 19,40TL

Euro: 21,30 TL