Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Temmuz 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında rekor yükseliş devam ediyor.
Sabah saatlerinde 1.715,81 liraya yükselen gram altın, piyasaların açılmasından sonra bir miktar gevşedi. Gram altın şu sıralarda yeniden 1.714,18 liraya kadar çıktı.
Altının onsu da 1.979,870 dolara yükseldi.
Çeyrek altın 2.835,32 lirayı test etti. Ardından 2.819,78 liraya geriledi. Piyasaların açılmasıyla birlikte çeyrek altın fiyatları yeniden yükselişe geçerek 2.832,81 lira oldu.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.714,73 TL
Çeyrek altın 2.833,38 TL
Yarım altın 5.666,80 TL
Tam altın 11.333,16 TL
Cumhuriyet altını: 11.545,41 TL
ABD doları: 26.91 TL (Saat 10.27 itibariyle)
Euro: 30.23 TL (Saat 10.27 itibariyle)