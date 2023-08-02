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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2 Ağustos 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş devam ediyor.

Haftanın üçüncü işlem gününde 1.1695,03 lirayı gören gram altın, 1.683 liraya kadar düştü.

Altının onsu 1.949,42 dolar.

Çeyrek altın ise 2.799 lira seviyelerinden 2.782,64 liraya düştü.

Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:

Gram altın 1.689,54 TL

Çeyrek altın 2.792,34 TL

Yarım altın 5.585,05 TL

Tam altın 11.170,10 TL

Cumhuriyet altını: 11.377,43 TL

ABD doları: 26.96 TL (Saat 10.35 itibariyle)

Euro: 29.65 TL (Saat 10.35 itibariyle)