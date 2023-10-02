  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2023 güncel fiyatlar
Takip Et

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Ekim 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket yeni haftanın başında da devam ediyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 1.651 liraya gerileyen gram altın yeni haftada 1.617 liraya kadar düştü. Ons altın 1.831,49 dolara kadar geriledi.

Çeyrek altın da yeni haftaya düşüşle başladı, çeyrek altın fiyatı 2.671,88 liraya düştü.

Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:

Gram altın 1.619,32 TL

Çeyrek altın 2.675,87 TL

Yarım altın 5.351,75 TL

Tam altın 10.753,51 TL

Cumhuriyet altını: 10.904,94 TL

ABD doları: 27.46 TL (Saat 12.41 itibariyle)

Euro: 28.99 TL (Saat 12.41 itibariyle)