Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Ekim 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket yeni haftanın başında da devam ediyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 1.651 liraya gerileyen gram altın yeni haftada 1.617 liraya kadar düştü. Ons altın 1.831,49 dolara kadar geriledi.
Çeyrek altın da yeni haftaya düşüşle başladı, çeyrek altın fiyatı 2.671,88 liraya düştü.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.619,32 TL
Çeyrek altın 2.675,87 TL
Yarım altın 5.351,75 TL
Tam altın 10.753,51 TL
Cumhuriyet altını: 10.904,94 TL
ABD doları: 27.46 TL (Saat 12.41 itibariyle)
Euro: 28.99 TL (Saat 12.41 itibariyle)