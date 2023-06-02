Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Gram altında yükseliş devam ediyor Gram altın, 1.331 liraya kadar çıktı. Ons altında hafif toparlanma var. Altının onsu, 1.977 dolara çıktı.
Çeyrek altın ise 2.200 lirayı test etti. Çeyrek altın haftanın son işlem gönünde 2.193 lira seviyesinde bulunuyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.327,97 TL
Çeyrek altın 2.194,43 TL
Yarım altın 4.388,55 TL
Tam altın 8.777,36 TL
Cumhuriyet altını: 8.940,86 TL
ABD Doları: 20,87 TL
Euro: 22,53 TL
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