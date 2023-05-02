Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Gram altın, haftanın ikinci gününde 1.242 lirayı test etti.
Altının onsu 1.981,80 dolara gerilerken çeyrek altın hafif yükselişle 2.050 liraya yükseldi.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.240,95 TL
Çeyrek altın 2.051,12 TL
Yarım altın 4.102,26 TL
Tam altın 8.205,35 TL
Cumhuriyet altını: 8.356,58 TL
ABD Doları: 19,46TL
Euro: 21,41 TL