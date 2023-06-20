Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Piyasalar, 22 Haziran'da açıklanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararına odaklanmışken altın da yatay seyrini koruyor. Gram altın sabah saatlerinde 2.453 lirayı gördükten sonra tekrar 2.447 seviyesine indi.
Altının onsu bir miktar yükselişle 1.952 dolara çıktı.
Çeyrek altın fiyatları ise sabah piyasalar açıldıktan sonra 2.453,038 TL'ye kadar yükseldi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.481,29 TL
Çeyrek altın 2.447,63 TL
Yarım altın 4.895,37 TL
Tam altın 9.790,74 TL
Cumhuriyet altını: 9.972,55 TL
ABD doları: 23.5808 TL (Saat 10.30 itibariyle)
Euro: 25,7862 TL (Saat 10.30 itibariyle)