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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mart 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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ABD'de Credit Suisse'in UBS tarafından devralımsasından sonra azalan endişeler altın fiyatlarına yansıdı. Altın fiyatları bu sabah yüzde 1 gerileyerek 1968 seviyesini test etti.

Güncel altın fiyatları (Saat 08.30 itibariyle):

Gram altın 1.207,44 TL

Çeyrek altın 1.995,20 TL

Yarım altın 3.989,51 TL

Tam altın 7.980,92 TL

Cumhuriyet altını: 8.232,36 TL

ABD Doları: 18.99 TL

Euro: 20.29 TL

 