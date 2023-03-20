Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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ABD'de Credit Suisse'in UBS tarafından devralımsasından sonra azalan endişeler altın fiyatlarına yansıdı. Altın fiyatları bu sabah yüzde 1 gerileyerek 1968 seviyesini test etti.
Güncel altın fiyatları (Saat 08.30 itibariyle):
Gram altın 1.207,44 TL
Çeyrek altın 1.995,20 TL
Yarım altın 3.989,51 TL
Tam altın 7.980,92 TL
Cumhuriyet altını: 8.232,36 TL
ABD Doları: 18.99 TL
Euro: 20.29 TL