  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Takip Et

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Altında yükseliş sürüyor, gram altın sabah saatlerinde 1.247 seviyelerini test etti. Altının onsu ise 1997,27 dolar seviyesine döndü. Çeyrek altın, 2.060 lira seviyelerinde bulunuyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.246,83 TL

Çeyrek altın 2.059,52 TL

Yarım altın 4.119,05 TL

Tam altın 8.238,11 TL

Cumhuriyet altını: 8.391,09 TL

ABD Doları: 19,41TL

Euro: 21,26 TL

Yellen: Fed'in faizi daha da artırma ihtiyacı azalabilir

Finans Haberleri

Yellen: Fed'in faizi daha da artırma ihtiyacı azalabilir
Bu konularda ilginizi çekebilir
finans