Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altında yükseliş sürüyor, gram altın sabah saatlerinde 1.247 seviyelerini test etti. Altının onsu ise 1997,27 dolar seviyesine döndü. Çeyrek altın, 2.060 lira seviyelerinde bulunuyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.246,83 TL
Çeyrek altın 2.059,52 TL
Yarım altın 4.119,05 TL
Tam altın 8.238,11 TL
Cumhuriyet altını: 8.391,09 TL
ABD Doları: 19,41TL
Euro: 21,26 TL
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