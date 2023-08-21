Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Ağustos 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında hafta başında yatay seyir sürüyor.
Geçen hafta 1.658 liraya kadar çıkan gram altın, Bu sabah en fazla 1.650 lirayı gördü. Altının onsu 1.889,56 dolar.
Çeyrek altın ise bugün piyasaların açılmasından önce, 2.727,43 liraya kadar çıktı.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.650,18 TL
Çeyrek altın 2.726,78 TL
Yarım altın 5.453,79 TL
Tam altın 10.907,58 TL
Cumhuriyet altını: 11.110,14 TL
ABD doları: 27.16 TL (Saat 10.10 itibariyle)
Euro: 29.58 TL (Saat 10.10 itibariyle)