Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını açıklamasından sonra yatay seyir devam ediyor.
Gram altın, haftanın 4. işlem gününe 1.653 liraya düştü, ardından yeniden dengelenerek 1.677 lira seviyesine çıktı.
Altının onsu FED kararından sonra 1.946 dolara yükselmişti. Piyasaların açılmasından sonra 1.915 dolara kadar çekildi.
Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 2.734 liraya geriledikten sonra 2.769 lira seviyelerine yükseldi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.673,56 TL
Çeyrek altın 2.763,93 TL
Yarım altın 5.527,60 TL
Tam altın 11.054,10 TL
Cumhuriyet altını: 11.260,17 TL
ABD doları: 27.11 TL (Saat 18.20 itibariyle)
Euro: 28.90 TL (Saat 18.20 itibariyle)