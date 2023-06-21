Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Dün 1.485 seviyelerini gören gram altında düşüş sürüyor. Gram altın bu sabah saatlerinde 1.472,60 liraya düştü. Ardından piyasaların açılmasıyla birlikte 1.469 liraya indi. Altının onsu düne göre azalarak 1.936 dolara geriledi.
Çeyrek altın fiyatları ise düne göre düştü. Sabah saatlerinde 2.433 liraya çıkan çeyrek altın, piyasaların açılmasına yakın 2.428 lira seviyesinde bulunuyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.469,61 TL
Çeyrek altın 2.428,49 TL
Yarım altın 4.857,07 TL
Tam altın 9.714,14 TL
Cumhuriyet altını: 9.894,49 TL
ABD doları: 23.54 TL (Saat 08.43 itibariyle)
Euro: 25,72 TL (Saat 08.43 itibariyle)