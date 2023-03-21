Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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ABD ve Avrupa'daki banka krizleri etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatlarında bugün hafif geri çekiliş var. Dün 2.005 TL'yi geçen çeyrek altın 2.002 TL seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek Altın altın 2.000 TL'yi geçti!
Güncel altın fiyatları (Saat 07.00 itibariyle):
Gram altın 1.211,87 TL
Çeyrek altın 2002,56 TL
Yarım altın 4.004,96 TL
Tam altın 8.009,42 TL
Cumhuriyet altını: 8.157,84 TL
ABD Doları: 18.99 TL
Euro: 20.34 TL
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