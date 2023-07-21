Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Temmuz 2023 güncel fiyatlar

Gram altın ve çeyrek altında hareketlilik devam ediyor.

Merkez Bankası faiz kararı öncesi dün 1.723,66 liraya kadar çıkan gram altın, bir miktar geri çekilmenin ardından bu sabah yeniden 1.704,55 liraya yükseldi.

Altının onsu 1.969,70 dolar seviyesinde.

Çeyrek altın ise yükselmeye devam ediyor. Dün 2.848,29 lirayı test eden çeyrek altın, 2.821,66 liraya çıktı.

Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:

Gram altın 1.705,46 TL

Çeyrek altın 2.818,27 TL

Yarım altın 5.636,61 TL

Tam altın 11.273,27 TL

Cumhuriyet altını: 11.483,53 TL

ABD doları: 26.92 TL (Saat 10.30 itibariyle)

Euro: 29.98 TL (Saat 10.30 itibariyle)