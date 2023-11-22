Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Kasım 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatları psikolojik sınır olan 2000 doları test ederken, gram altın tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın da yükselişini sürdürdü.
Gram altın, haftanın üçüncü işlem gününe 1849,80 liradan başladı, ardından piyasaların açılmasıyla birlikte 1.857,97 liraya kadar çıktı. Piyasaların kapanmasından sonra 1.848 bandına geri döndü.
Ons altın ise 2.000 doları test ettikten sonra, 1.890 dolara kadar geriledi.
Çeyrek altın fiyatları ise piyasaların açılmasından sonra 3.151,205 liraya kadar yükseldi. Daha sonra gerileyen çeyrek altın 3.129 lira banında bulunuyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar ise şöyle:
Gram altın 1.844,88 TL
Çeyrek altın 3128,53 TL
Yarım altın 6.256,35 TL
Tam altın 12.513,56 TL
Cumhuriyet altını: 12.726,48 TL
ABD doları: 29,12 TL (Saat 20.10 itibariyle)
Euro: 31,35 TL (Saat 20.10 itibariyle)