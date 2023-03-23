  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 23 Mart 2023 güncel fiyatlar
Takip Et

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 23 Mart 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı. Açıklamanın etkisiyle altın fiyatları yükseldi.

Güncel altın fiyatları (Saat 07.23 itibariyle):

Gram altın 1.209,60 TL

Çeyrek altın 1998,72 TL

Yarım altın 3.997,44 TL

Tam altın 7.994,96 TL

Cumhuriyet altını: 8.143,86 TL

ABD Doları: 19,02 TL

Euro: 20,75 TL

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Mart 2023 güncel fiyatlar

Altın Haberleri

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Mart 2023 güncel fiyatlar
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın