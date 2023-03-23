Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 23 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı. Açıklamanın etkisiyle altın fiyatları yükseldi.
Güncel altın fiyatları (Saat 07.23 itibariyle):
Gram altın 1.209,60 TL
Çeyrek altın 1998,72 TL
Yarım altın 3.997,44 TL
Tam altın 7.994,96 TL
Cumhuriyet altını: 8.143,86 TL
ABD Doları: 19,02 TL
Euro: 20,75 TL
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