Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Gram altında düşüş devam ediyor, dünkü 1.262,64 liradan geri dönen gram altın bugün 1.248,12 liraya indi. Ons altın 1.957 dolara düştü. Çeyrek altın ise dünkü 2.086,34 lira seviyesinden düşüşe geçti; 2.062,34 lira seviyesinde bulunuyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.248,88 TL
Çeyrek altın 2.062,39 TL
Yarım altın 4.125,98 TL
Tam altın 8.253,06 TL
Cumhuriyet altını: 8.407,14 TL
ABD Doları: 19,83 TL
Euro: 21,42 TL
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