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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Gram altında düşüş devam ediyor, dünkü 1.262,64 liradan geri dönen gram altın bugün 1.248,12 liraya indi. Ons altın 1.957 dolara düştü. Çeyrek altın ise dünkü 2.086,34 lira seviyesinden düşüşe geçti; 2.062,34 lira seviyesinde bulunuyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.248,88 TL

Çeyrek altın 2.062,39 TL

Yarım altın 4.125,98 TL

Tam altın 8.253,06 TL

Cumhuriyet altını: 8.407,14 TL

ABD Doları: 19,83 TL

Euro: 21,42 TL

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