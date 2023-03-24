Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı. Altın fiyatları yükselişe geçti, çeyrek altın yeniden 2 bin TL'nin üzerine çıktı.
Güncel altın fiyatları (Saat 10.30 itibariyle):
Gram altın 1.218,33 TL
Çeyrek altın 2.013,09 TL
Yarım altın 4.026,58 TL
Tam altın 8.051,24 TL
Cumhuriyet altını: 8.201,66 TL
ABD Doları: 19,05 TL
Euro: 20,64 TL
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