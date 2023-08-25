Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 25 Ağustos 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bir miktar geri çekilen altın fiyatlarında yükseliş başladı.
Haftanın son işlem gününde 1.590 liraya gerileyen gram altın, piyasaların açılmasıyla 1.628 liraya çıktı.
Altının onsu 1.914 dolara yükseldi.
Çeyrek altın ise dünkü 2.624 lira seviyelerinden yükselişe geçerek 2.693 liraya kadar çıktı.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.626,90 TL
Çeyrek altın 2.688,30 TL
Yarım altın 5.381,79 TL
Tam altın 10.763,59 TL
Cumhuriyet altını: 10.963,47 TL
ABD doları: 26.45 TL (Saat 10.26 itibariyle)
Euro: 28.54 TL (Saat 10.26 itibariyle)