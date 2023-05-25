Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 25 Mayıs 2023 güncel fiyatlar

Gram altında düşüş devam ediyor. Dün sabah 1.260 liraya kadar düşen gram altın, bu sabah da 1.251,194 liraya kadar düşüşünü sürdürdü. Ardından piyasaların açılmasıyla birlikte yeniden 1.255,60 liraya çıktı.

Ons altın ise 1.960 dolar seviyelerinde yatay fiyatlanıyor.

Çeyrek altın ise dünkü düşüşüne devam ediyor...



2.074 liraya kadar çımkan çeyrek altın, 2.067,35 liraya düştükten sonra yeniden toparlanarak 2.073 liraya yükseldi.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.255,15 TL

Çeyrek altın 2.074,50 TL

Yarım altın 4.149,55 TL

Tam altın 8.298,30 TL

Cumhuriyet altını: 8.455,29 TL

ABD Doları: 19,91 TL

Euro: 21,38 TL