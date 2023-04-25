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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 25 Nisan 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Haftanın ikinci gününde Ons altının fiyatı 1996,69 seviyesine yükseldi. Gram altın ise tekrar yükselişe geçerek 1.247,34 liraya çıktı.

Çeyrek altın 2.050 lira seviyelerinde bulunuyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.247,26 TL

Çeyrek altın 2.061,59 TL

Yarım altın 4.123,01 TL

Tam altın 8.242,16 TL

Cumhuriyet altını: 8.396,65 TL

ABD Doları: 19,41TL

Euro: 21,42 TL

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