Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 25 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Haftanın ikinci gününde Ons altının fiyatı 1996,69 seviyesine yükseldi. Gram altın ise tekrar yükselişe geçerek 1.247,34 liraya çıktı.
Çeyrek altın 2.050 lira seviyelerinde bulunuyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.247,26 TL
Çeyrek altın 2.061,59 TL
Yarım altın 4.123,01 TL
Tam altın 8.242,16 TL
Cumhuriyet altını: 8.396,65 TL
ABD Doları: 19,41TL
Euro: 21,42 TL
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