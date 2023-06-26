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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Haziran 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Gram altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı. Piyasaların açılmasıyla birlikte 1.583,56 liraya kadar çıktı.

Altının onsu 1.928 dolar seviyesine düştü.

Çeyrek altın fiyatları ise bayram öncesi 2.616 lirayla rekor tazeledi.

Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:

Gram altın 1.577,24 TL

Çeyrek altın 2.606,01 TL

Yarım altın 5.216,14 TL

Tam altın 10.433,34 TL

Cumhuriyet altını: 10.627,08 TL

ABD doları: 25.38 TL (Saat 10.39 itibariyle)

Euro: 27,68 TL (Saat 10.39 itibariyle)