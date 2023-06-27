Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 27 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın bayram öncesi rekorunu tazeledi. Dün 1.600 liralık rekorun üzerine çıkan gram altın fiyatı 1.618 lirayı gördü.
Altının onsu 1.929 dolar seviyesine bulunuyor.
Çeyrek altın fiyatları ise bayram öncesi 2.673 lirayla rekor tazeledi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.614,53 TL
Çeyrek altın 2.667,79 TL
Yarım altın 5.335,58 TL
Tam altın 10.671,58 TL
Cumhuriyet altını: 10.869,83 TL
ABD doları: 26.00 TL (Saat 07.13 itibariyle)
Euro: 28,42 TL (Saat 07.13 itibariyle)