Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 27 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altının onsu 2.000 doları geçti. Gram altın haftanın dördüncü gününde 1.250,58 liraya yükseldi.
Çeyrek altın ise 2.067 liradan işlem görüyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.250,56 TL
Çeyrek altın 2.066,51 TL
Yarım altın 4.131,89 TL
Tam altın 8.264,19 TL
Cumhuriyet altını: 8.417,46 TL
ABD Doları: 19,42TL
Euro: 21,45 TL