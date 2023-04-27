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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 27 Nisan 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Altının onsu 2.000 doları geçti. Gram altın haftanın dördüncü gününde 1.250,58 liraya yükseldi.

Çeyrek altın ise 2.067 liradan işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.250,56 TL

Çeyrek altın 2.066,51 TL

Yarım altın 4.131,89 TL

Tam altın 8.264,19 TL

Cumhuriyet altını: 8.417,46 TL

ABD Doları: 19,42TL

Euro: 21,45 TL