  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 27 Temmuz 2023 güncel fiyatlar
Takip Et

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 27 Temmuz 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Temmuz 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Gram altın ve çeyrek altında hareketlilik sürüyor.

Gram altın, Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına gitmesinden sonra 1.716 liraya kadar çıktı. Altının onsu 1.979,96 dolara yükseldi.

Çeyrek altında yükselişe devam ediyor. Çeyrek altın fiyatları sabah saatlerinde 2.818,47 liradan 2.835,71 liraya kadar çıktı.

Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:

Gram altın 1.715,78 TL

Çeyrek altın 2.834,60 TL

Yarım altın 5.669,20 TL

Tam altın 11.339,101 TL

Cumhuriyet altını: 11.549,57 TL

ABD doları: 26.95 TL (Saat 10.27 itibariyle)

Euro: 29.97 TL (Saat 10.27 itibariyle)

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Temmuz 2023 güncel fiyatlar

Altın Haberleri

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Temmuz 2023 güncel fiyatlar
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın