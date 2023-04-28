Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Haftanın son iş gününde Altının onsu 1.985 dolara geriledi. Ons altındaki düşüşe bağlı olarak, gram altın 1.241,94 liraya düştü.
Çeyrek altın ise 2.048 liraya kadar geriledi.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.242,06 TL
Çeyrek altın 2.052,72 TL
Yarım altın 4.105,02 TL
Tam altın 8.210,05 TL
Cumhuriyet altını: 8.361,82 TL
ABD Doları: 19,45TL
Euro: 21,40 TL