Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Temmuz 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Temmuz 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında hareketlilik sürüyor.
Gram altın, haftanın son işlem gününde 1.685 liraya kadar düştü. Altının onsu 1.953,13 dolar geriledi.
Çeyrek altın ise 2.784 liraya geriledikten sonra tekrar toparlanarak 2.800 liraya kadar çıktı.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.691,06 TL
Çeyrek altın 2.795,40 TL
Yarım altın 5.590,50 TL
Tam altın 11.180,05 TL
Cumhuriyet altını: 11.384,07 TL
ABD doları: 26.94 TL (Saat 10.20 itibariyle)
Euro: 29.57 TL (Saat 10.20 itibariyle)