Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Kasım 2023 güncel fiyatlar
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Altın fiyatları psikolojik sınır olan 2000 doları test ederken, gram altın tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın da yükselişini sürdürdü.
Gram altın, haftanın üçüncü işlem gününe 1897,29 liradan başladı, ardından piyasaların açılmasıyla birlikte 1.893,12 liraya kadar geriledi. Ardından akşam saatlerinde yeniden 1903,23 liraya kadar çıktı.
Ons altın bugün 2.046,55 dolara kadar çıktı. Piyasaların kapandığı saatlerde 2.040 seviyelerinde bulunuyor.
Çeyrek altın fiyatları ise piyasaların kapalı olduğu saatlerde 3.230 TL'ye kadar çıktıktan sonra, piyasaların açılmasından sonra 3211 liraya geriledi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar ise şöyle:
Gram altın 1.898,36 TL
Çeyrek altın 3219,49 TL
Yarım altın 6.437,31 TL
Tam altın 12.878,64 TL
Cumhuriyet altını: 13.119,62 TL
ABD doları: 28,91 TL (Saat 18.50 itibariyle)
Euro: 31,74 TL (Saat 18.50 itibariyle)