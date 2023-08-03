Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 3 Ağustos 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında yukarı yönlü hareketlilik.
Haftanın dördüncü işlem gününde 1.1672,53 liraya düşen gram altın, piyasaların açılmasından sonra 1.681,81 liraya çıktı.
Altının onsu 1.936,97 dolara düştü.
Çeyrek altın ise 2.763 lira seviyelerinden 2.778 liraya kadar çıktı.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.680,62 TL
Çeyrek altın 2.775,49 TL
Yarım altın 5.550,67 TL
Tam altın 11.099,10 TL
Cumhuriyet altını: 11.305,43 TL
ABD doları: 26.97 TL (Saat 13.36 itibariyle)
Euro: 29.52 TL (Saat 13.36 itibariyle)