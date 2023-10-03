Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 3 Ekim 2023 güncel fiyatlar

Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket devam ediyor.

Haftanın başında 1.617 liraya kadar gerileyen gram altın, bugün 1.604 liraya kadar düştü. Ons altın dünkü 1.831,49 dolar seviyesinden 1820,84 dolara kadar geriledi.

Çeyrek altın da kayıp devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan çeyrek altın dün 2.671,88 liraya kadar gerilemişti. Bugün ise 2.652 liraya kadar düşüş gerçekleşti.

Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:

Gram altın 1.610,94 TL

Çeyrek altın 2.663,70 TL

Yarım altın 5.326,12 TL

Tam altın 10.652,24 TL

Cumhuriyet altını: 10.847,13 TL

ABD doları: 27.49 TL (Saat 10.41 itibariyle)

Euro: 28.84 TL (Saat 10.41 itibariyle)