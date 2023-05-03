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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 3 Mayıs 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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ABD doları küresel piyasalarda değer kaybetti, altının onsu hızlı bir şekilde 2019 dolara yükseldi. Gram altın 1.264 lirayı test etti. Çeyrek altın fiyatları ise 2090 liraya yaklaştı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.262,05 TL

Çeyrek altın 2.085,54 TL

Yarım altın 4.170,99 TL

Tam altın 8.341,99 TL

Cumhuriyet altını: 8.496,90 TL

ABD Doları: 19,47TL

Euro: 21,52 TL

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