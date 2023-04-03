Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 3 Nisan 2023 güncel fiyatlar
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Geşen hafta 2.007 seviyelerini gören Çeyrek Altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı. Çeyrek altın fiyatı sabah saatlerinde 2.000 TL altına geriledi, 1.989 TL seviyerine kadar indi.
Altının onsu ise 1.958 Amerikan doları seviyelerinde buluyor.
Çeyrek altın yeniden 2.000 TL'nun üzerinde tutundu.
Güncel altın fiyatları (Saat 10.14 itibariyle):
Gram altın 1.209,16 TL
Çeyrek altın 1.998,29 TL
Yarım altın 3.996,18 TL
Tam altın 7.994,46 TL
Cumhuriyet altını: 8.142,91 TL
ABD Doları: 19,19TL
Euro: 20,78 TL