Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Temmuz 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Temmuz 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Gram altın ve çeyrek altın haftaya yatay seyirle başladı.
Piyasaların kapalı olduğu saatte 1.700 liraya çıkan gram altın, 1.695,78 lirada bulunuyor.
Altının onsu 1.955,71 dolar. Çeyrek altın ise 2.800 lirayı aştı.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.695,31 TL
Çeyrek altın 2.801,25 TL
Yarım altın 5.602,20 TL
Tam altın 11.204,03 TL
Cumhuriyet altını: 11.412,61 TL
ABD doları: 26.95 TL (Saat 10.32 itibariyle)
Euro: 29.72 TL (Saat 10.32 itibariyle)
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