Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Ekim 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatları uzun süreli düşüşten sonra bir miktar toparlanma gayreti içine girdi.
Dün 1.604 liraya kadar gerileyen gram altın, bugün piyasalar kapalı iken sabah saatlerinde 1,628 liraya çıktı. Piyasalar açıldıktan sonra tekrar 1.608 liraya düştü.
Altının onsu yeniden 1820 doların üzerine çıktı. TSİ 11.01'de 1.821 dolar seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın ise, dünkü 2.652 lira seviyesinden 2.690 liraya kadar çıktıktan sonra 2.657,50 liraya düştü.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.615,80 TL
Çeyrek altın 2.669,83 TL
Yarım altın 5.339,68 TL
Tam altın 10.679,36 TL
Cumhuriyet altını: 10.877,67 TL
ABD doları: 27.56 TL (Saat 11.05 itibariyle)
Euro: 28.92 TL (Saat 11.05 itibariyle)