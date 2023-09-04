Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında inişli çıkışlı haraketlilik sürüyor.
Haftanın ilk işlem gününde 1.670 liraya kadar çıkan gram altın yükselişe devam ediyor.
Altının onsu 1.943 dolar seviyesinde.
Çeyrek altın ise yeni haftada 2.748 lira seviyesinden 2.766 liraya kadar çıktı. Saat 12.00 itibariyle 2.765,65 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.673,26 TL
Çeyrek altın 2.765,20 TL
Yarım altın 5.530,43 TL
Tam altın 11.061,12 TL
Cumhuriyet altını: 11.476,29 TL
ABD doları: 26.77 TL (Saat 12.10 itibariyle)
Euro: 28.90 TL (Saat 12.10 itibariyle)