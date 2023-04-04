Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altının onsu 1.981 dolar seviyelerinde bulunurken, çeyrek altın 2.022 seviyelerinde değerleniyor.
Çeyrek altın 2.000 TL'nun üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.224,15 TL
Çeyrek altın 2.022,92 TL
Yarım altın 4.045,83 TL
Tam altın 8.091,66 TL
Cumhuriyet altını: 8.240,32 TL
ABD Doları: 19,21TL
Euro: 20,97 TL
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