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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Altının onsu 2.026 doları geçti. Gram altın rekor üstüne rekor kırarken buna bağlı olarak çeyrek altın da 2.071 seviyelerine kadar çıktı. Çeyrek altın bugün yüzde 0.022 artış gösterdi.

Döviz cephesinde ise dolar 19,24 seviyelerinde bulunurken, euro yükselişini sürdürerek 21 TL'yi geçti.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.253,72 TL

Çeyrek altın 2.071,41 TL

Yarım altın 4.141,40 TL

Tam altın 8.283,84 TL

Cumhuriyet altını: 8.437,42 TL

ABD Doları: 19,24TL

Euro: 21,19 TL