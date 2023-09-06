Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Eylül 2023 güncel fiyatlar
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Altın fiyatlarında dalgalı yatay haraketlilik sürüyor.
Haftanın üçüncü işlem gününde 1.600 seviyelerinde hareket eden gram altın piyasaların açılmasından sonra en yüksek 1.667 lirayı gördü.
Altının onsu 1.923 dolara kadar düştü.
Çeyrek altın ise hafta başı 2.766 lira seviyesinden 2.737 liraya kadar geriledi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.658,79 TL
Çeyrek altın 2.740,53 TL
Yarım altın 5.481,21 TL
Tam altın 10.962,19 TL
Cumhuriyet altını: 11.165,75 TL
ABD doları: 26.81 TL (Saat 11.04 itibariyle)
Euro: 28.78 TL (Saat 11.04 itibariyle)