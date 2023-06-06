Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Gram altında yükseliş sürüyor. Bugün 1.341 lira seviyelerinde güne başlayan gram altın, 1.351 liraya kadar çıktı. Ons altın 1.959 dolar seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 2.221 lira seviyesinde güne başladı ve 2.237,43 liraya çıktı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.352,41 TL
Çeyrek altın 2.234,81 TL
Yarım altın 4.470,45 TL
Tam altın 8.941,18 TL
Cumhuriyet altını: 9.106,81 TL
ABD Doları: 21.48 TL
Euro: 23,12
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