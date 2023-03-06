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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Mart 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Mart 2023 güncel çeyrek altın kuru fiyatlarındaki son durum.

Haber Merkezi
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Gram altın, 1.125,84

Çeyrek altın, 1.886,00

Yarım altın, 3.772,00

Tam altın, 7.516,00

Cumhuriyet altını: 7.728,00

Halk arasında küçük altın olarak bilinen Çeyrek altın, en çok talep edilen ziynet takı türüdür.

Çeyrek altın, 18 mm kalınlığında 22 ayar, 1.75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı 1,635 gram olarak ayarlanmıştır.

Hediyelik çeyrek altınlar kulplu olarak imal edilir, Yatırım amaçlı satın alınınanlar ise kulpsuzdur. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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