Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altının onsu hafif düşüşle 2.014 dolar seviyesine geri dönerken, gram altın 1.248,19 lira sevyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın ise, 2.063,17 lira seviyesinde tutunmaya devam ediyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.248,04 TL
Çeyrek altın 2.062,16 TL
Yarım altın 4.123,32 TL
Tam altın 8.246,64 TL
Cumhuriyet altını: 8.401,25 TL
ABD Doları: 19,25TL
Euro: 21,08 TL