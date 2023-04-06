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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Nisan 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Altının onsu hafif düşüşle 2.014 dolar seviyesine geri dönerken, gram altın 1.248,19 lira sevyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ise, 2.063,17 lira seviyesinde tutunmaya devam ediyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.248,04 TL

Çeyrek altın 2.062,16 TL

Yarım altın 4.123,32 TL

Tam altın 8.246,64 TL

Cumhuriyet altını: 8.401,25 TL

ABD Doları: 19,25TL

Euro: 21,08 TL